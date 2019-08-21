Новосибирцы выше всего оценили бесплатное медицинское обслуживание в городе

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В тройку лидеров по качеству медицинского обслуживания, кроме столицы Сибири, вошли Москва и Краснодар; на последнем месте оказался Саранск.

Новосибирск стал третьим по качеству медицинского обслуживания в России. Об этом 29 августа сообщило агентство Zoom Market, специалисты которого опросили жителей 30 городов страны.

Также в тройку лучших вошли Москвы (первое место) и Краснодар (2 место). На последнем месте оказался Саранск. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 19 до 67 лет.

Россиянам задали три вопроса: как часто они приходят к врачам; что они чаще всего выбирали: платные или бюджетные клиники и как они оценивают ситуацию с медициной в городе.

Также коммерческой директор агентства Андрей Штыров рассказал, что чаще всего к врачам обращаются люди возраста от 19 до 67 лет.

Напомним, в августе 2019 года Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.