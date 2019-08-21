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Опасные химикаты испортили плодородную землю в Сибири

Рубрика: проиcшествия

29.08.2019 14:07

фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту неправильного обращения с химическими веществами; произошла порча плодородного слоя почвы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту захоронения опасных химических отходов в Барнауле. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, ООО «Строй Сити» и ООО «Нортек» заключили договор об утилизации нефтешлама. В феврале 2019 года подрядчик нарушил закон и захоронил опасные вещества в непредусмотренном для этого месте. Результатом таких действий стала порча плодородного слоя почвы.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, в конце мая стало известно, что алтайский бизнесмен испортил 12 гектаров почвы ядовитыми отходами.

 

Никита Минин

Теги: экология Алтайский край

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Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей

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Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска

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сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Листовки от имени убитого кота Моти стали появляться на подъездах в Новосибирске

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек

сегодня 15:14 Хроника 0 Коммент.

Сотрудник новосибирской колонии предлагал освободить заключённого за миллион

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Опасные химикаты испортили плодородную землю в Сибири

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский руфер поделился фотографиями Горного Алтая

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Пять лет колонии за «оплеуху» сыну грозит новосибирцу из телешоу

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Суд огласил решение по иску о снятии мэра Локтя с выборов

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Пряники с наркотиками нашли в Новосибирске

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами

сегодня 10:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили на день стать инспекторами ГИБДД

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов

сегодня 09:10 Политика 0 Коммент.

В проект строительства детсада на месте болота в Оби внесут изменения

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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