Опасные химикаты испортили плодородную землю в Сибири

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту неправильного обращения с химическими веществами; произошла порча плодородного слоя почвы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту захоронения опасных химических отходов в Барнауле. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, ООО «Строй Сити» и ООО «Нортек» заключили договор об утилизации нефтешлама. В феврале 2019 года подрядчик нарушил закон и захоронил опасные вещества в непредусмотренном для этого месте. Результатом таких действий стала порча плодородного слоя почвы.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, в конце мая стало известно, что алтайский бизнесмен испортил 12 гектаров почвы ядовитыми отходами.