Опубликован список погибших при обрушении в Новосибирске

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Опубликован список погибших при обрушении в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
29.08.2019 09:35
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
СГК сделала заявление в связи с трагическим происшествием, которое унесло жизни трёх человек.
Сибирская генерирующая компания назвала имена работников, погибших во время обрушения стены здания в Ленинском районе Новосибирска. Информация появилась на официальном сайте организации.
Трагедия унесла жизни Герасимова Григория Александровича, Григорьева Андрея Георгиевича и Шкотских Руслана Яновича.
Компания выразила соболезнования родным и близким погибшим. Отмечается, что семьям, понёсшим утрату, будет оказана материальная помощь.
Ранее Сиб.фм сообщал, что ЧП произошло в Новосибирске 28 августа примерно в 12 часов. Рабочие проводили плановые работы в траншее теплотрассы на улице Ударной, когда на них обрушилась стена стоящего рядом здания. Под завалом оказались 13 человек: из них трое погибли, один оказался в больнице.
Напомним, 28 августа были задержаны подрядчики по делу об обрушении в Новосибирске.
Никита Минин
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