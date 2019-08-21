Опубликован список погибших при обрушении в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

СГК сделала заявление в связи с трагическим происшествием, которое унесло жизни трёх человек.

Сибирская генерирующая компания назвала имена работников, погибших во время обрушения стены здания в Ленинском районе Новосибирска. Информация появилась на официальном сайте организации.

Трагедия унесла жизни Герасимова Григория Александровича, Григорьева Андрея Георгиевича и Шкотских Руслана Яновича.

Компания выразила соболезнования родным и близким погибшим. Отмечается, что семьям, понёсшим утрату, будет оказана материальная помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ЧП произошло в Новосибирске 28 августа примерно в 12 часов. Рабочие проводили плановые работы в траншее теплотрассы на улице Ударной, когда на них обрушилась стена стоящего рядом здания. Под завалом оказались 13 человек: из них трое погибли, один оказался в больнице.

Напомним, 28 августа были задержаны подрядчики по делу об обрушении в Новосибирске.