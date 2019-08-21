Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами

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Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органамиРубрика: проиcшествия
29.08.2019 10:54
фото с сайта pixabay.com
Подросток из Красноярска, находясь на отдыхе в Турции, почувствовала резкую боль в животе; врачи проводили лечение грелкой и капельницами.
Родители скончавшейся в Турции 16-летней девушки подозревают, что врачи незаконно вырезали из тела подростка некоторые органы. Об этом сообщает канал «ТВК Красноярск».
Жительница Красноярска Софья Ланшакова на девятый день путешествия обратилась в частную клинику с резкой болью в животе. Девушку с подозрением на аппендицит перенаправили в другую больницу, где после лечения грелками и капельницами Софья скончалась из-за остановки сердца.
Никаких справок и результатов анализов больница не предоставила, в свидетельстве о смерти указано, что подросток умер от перитонита.
Отец девочки высказал предположение, что всё это было сделано для трансплантации органов. Следственный комитет по Красноярскому краю проведёт вскрытие, чтобы проверить эту версию. Результаты экспертизы станут известны в сентябре.
Напомним, в конце июля кемеровчанка умерла во время аборта из-за ошибки врача.
Никита Минин
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