Пряники с наркотиками нашли в Новосибирске

фото предоставлено западно-сибирской транспортной прокуратурой

Пекарь-любитель наладил производство сладостей, приносящих слишком много радости; продать свою продукцию кулинар не успел.

В Новосибирске жителя Кузбасса задержали по подозрению в распространении наркотиков. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, мужчина где-то добыл более 50 граммов масла каннабиса и планировал заняться его распространением.

Продавать наркотики кемеровчанин решил в необычной оболочке. Он замешал дурманящие вещества с тестом и налепил пряников. «Веселящую» выпечку мужчина попытался спрятать в тайнике-закладке на территории одного из садовых обществ Новосибирска. Однако кулинара с поличным задержали сотрудники транспортной полиции.

В ходе следствия он признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Кузбассовцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в июне в Кузбассе двухлетний ребёнок отравился найденными на улице наркотиками.