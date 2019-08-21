Пряники с наркотиками нашли в Новосибирске

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Пряники с наркотиками нашли в НовосибирскеРубрика: общество
29.08.2019 11:25
фото предоставлено западно-сибирской транспортной прокуратурой
Пекарь-любитель наладил производство сладостей, приносящих слишком много радости; продать свою продукцию кулинар не успел.
В Новосибирске жителя Кузбасса задержали по подозрению в распространении наркотиков. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, мужчина где-то добыл более 50 граммов масла каннабиса и планировал заняться его распространением.
Продавать наркотики кемеровчанин решил в необычной оболочке. Он замешал дурманящие вещества с тестом и налепил пряников. «Веселящую» выпечку мужчина попытался спрятать в тайнике-закладке на территории одного из садовых обществ Новосибирска. Однако кулинара с поличным задержали сотрудники транспортной полиции.
В ходе следствия он признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Кузбассовцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в июне в Кузбассе двухлетний ребёнок отравился найденными на улице наркотиками.
Кирилл Полиенко
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