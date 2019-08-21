Пьяный житель Алтая изнасиловал несовершеннолетнюю

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Завершено расследование дела в отношении жителя Усть-Коксинского района; его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

В Республике Алтай закончено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, обвиняемого в половом сношении с девушкой, не достигшей совершеннолетнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранительные органы установили, что 3 июня молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на машине привёз несовершеннолетнюю девушку на просёлочную дорогу. Там, вдали от посторонних глаз, обвиняемый и совершил преступление.

С 6 июня юноша находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 18 августа полицейские из Екатеринбурга изнасиловали девушку.