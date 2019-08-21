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Пять лет колонии за «оплеуху» сыну грозит новосибирцу из телешоу

Рубрика: общество

29.08.2019 13:45

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Многодетный отец лишился четверых детей после избиения малыша; историю новосибирца освещал Первый канал. 

Лишённый родительских прав отец четверых детей ответит за истязания дошкольника, который не хотел ложится спасть. Сегодня, 29 августа, прокуратура Калининского района запросила реальное лишение свободы обвиняемому Сергею Дерягину по громкому делу об истязании малолетнего.

История о домашнем насилии в многодетной семье на грани бедности освещалась на Первом канале. Согласно материалам дела, 2 октября 2018 года в Калининском районе пьяный Сергей Дерягин вернулся домой и начал укладывать детей спать. Малолетний сын не хотел идти в кровать, и мужчина швырнул сына в стену, а затем грубо закинул на второй ярус детской кровати на глазах сожительницы – матери его детей.   

Спустя несколько дней кадры с избитым мальчиком появились в соцсетях, история попала в федеральные СМИ и Следственный комитет, а затем семья засветилась в эфире передачи Первого канала «Мужское/Женское» с ведущим Александром Гордоном. В эфире популярной передачи Сергей Дерягин утверждал, что лишь дал сыну оплеуху – так называемого «леща» – в воспитательных целях.

Затем герой передачи был арестован в Новосибирске. Он уже девятый месяц находится в СИЗО по обвинению в истязаниях малолетнего.

После скандала служба соцзащиты забрала четверых маленьких мальчиков и девочек из семьи и лишила Сергея Дерягина родительских прав. Мать детей показала, что девочек мужчина не трогал и в обычном состоянии был «тихим» и «спокойным», но выпив, становился очень агрессивным. На суде Сергей Дерягин вину не признал и отказался от дачи показаний, а на стадии следствия утверждал, что ребёнок получил травмы на двухъярусной кровати.  

«Сегодня состоялись прения по делу Сергея Дерягина, мы запросили пять лет лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в истязании малолетних. Адвокат подсудимого ходатайствовал о подготовке к следующим прениям, заседание суда пройдёт в середине сентября», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.

Напомним, 27 августа суд вынес приговор серийному женоненавистнику, который месяц истязал подругу под Новосибирском.

Никита Манько

Теги: суд дети скандалы домашнее насилие

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Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами

сегодня 10:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов

сегодня 09:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске началось голосование на выборах мэра

сегодня 08:13 Политика 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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