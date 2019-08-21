Расследование убийства новосибирского кота Моти взяла под контроль Госдума

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Расследование преступления «банды несовершеннолетних живодёров» находится под депутатским контролем; велика вероятность возбуждения уголовного дела.

Председатель подкомитета Госдумы по агроэкологии Олег Лебедев взял на депутатский контроль расследование скандального убийства рыжего кота Моти в Новосибирске. Информация об этом появилась на официальном сайте Коммунистической партии Российской Федерации.

В настоящее время в происшествии разбирается новосибирская полиция. Прокуратура указала дознавателям завершить расследование до 14 сентября. Отмечается высокая вероятность того, что будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 августа любимец Академгородка рыжий кот Мотя отправился на прогулку и не вернулся домой. Спустя некоторое время хозяйка кота обнаружила труп животного в мусорном баке: с Моти сняли скальп и отрезали лапы. Местные жители подозревают в убийстве школьницу, которая живёт в одном доме с владельцами кота. Жители Новосибирска потребовали наказать тех, кого они подозревают в живодёрстве, и устроили пикет в Академгородке, на который пришли примерно 150 человек.

Напомним, 23 августа новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота.