Штормовое предупреждение о грозах Алтая выпустило МЧС

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Сильный ветер способен ронять деревья и остановки в Алтае; местным жителям рекомендовано остерегаться последствий гроз.

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на ближайшие дни. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили Сиб.фм сотрудники регионального ГУ МВД.

Спасатели предупредили, что завтра, 30 августа, местных жителей ждёт переменная облачность, гроза и небольшой дождь, который днём сменится умеренным. Температура воздуха ночью этого дня будет колебаться от +11 до +16 градусов, днём же – от +27 до +32 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 31 августа, ситуация в Алтайском крае останется прежней: ночью столбик термометра будет находиться в промежутке между +10 и +15 градусов, а днём – +27 и +32 градусами. Также в регионе пройдут небольшие дожди и грозы.

Также оба дня местных жителей ждёт сильный ветер порывами до 23 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают местных жителей не ходить мимо деревьев и неустойчивых конструкций, который могут обрушиться при порывах ветра. Также спасатели просят держаться подальше от линий электропередач.

Напомним, в августе 2019 года штормовое предупреждение было объявлено в Новосибирской области.