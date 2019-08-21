Штормовое предупреждение о грозах Алтая выпустило МЧС

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Штормовое предупреждение о грозах Алтая выпустило МЧСРубрика: общество
29.08.2019 20:51
Фото с сайта Pixabay.com
Сильный ветер способен ронять деревья и остановки в Алтае; местным жителям рекомендовано остерегаться последствий гроз.
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на ближайшие дни. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили Сиб.фм сотрудники регионального ГУ МВД.
Спасатели предупредили, что завтра, 30 августа, местных жителей ждёт переменная облачность, гроза и небольшой дождь, который днём сменится умеренным. Температура воздуха ночью этого дня будет колебаться от +11 до +16 градусов, днём же – от +27 до +32 градусов.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 31 августа, ситуация в Алтайском крае останется прежней: ночью столбик термометра будет находиться в промежутке между +10 и +15 градусов, а днём – +27 и +32 градусами. Также в регионе пройдут небольшие дожди и грозы.
Также оба дня местных жителей ждёт сильный ветер порывами до 23 м/с.
Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают местных жителей не ходить мимо деревьев и неустойчивых конструкций, который могут обрушиться при порывах ветра. Также спасатели просят держаться подальше от линий электропередач.
Напомним, в августе 2019 года штормовое предупреждение было объявлено в Новосибирской области.
Дарья Мелехова
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