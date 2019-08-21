Скончалась пострадавшая в Турции 12-летняя россиянка

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Руку ребёнка засосало в трубу бассейна во время отдыха в Турции; врачи 10 дней боролись за её жизнь.

Девочка из Санкт-Петербурга, с которой произошёл несчастный случай в бассейне, скончалась в турецкой больнице. Об этом сообщил отец девочки в социальной сети «ВКонтакте».

«В начале четвёртого Алиска умерла. Всем, кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», – написал пост Андрис Лейкуцис.

Девочку госпитализировали после ужасного инцидента, который произошёл 18 августа в турецком отеле. Руку Алисы засосало в трубку бассейна: чтобы её вытащить, понадобилась помощь семерых человек. Девочку доставили в больницу, где она впала в кому, из которой так и не вышла.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшей трагедии.

Напомним, ранее отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами.