Собаку забыли погрузить в самолёт в аэропорту Толмачёво

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Семь часов забытое грузчиками животное просидело в клетке без воды и движения; владельцы собаки ждут извинений.

Житель Новосибирска рассказал в сети о ситуации, которая случилась в новосибирском аэропорту Толмачёво. Грузчики забыли погрузить на борт до Полярного клетку с собакой породы самоед. Пропажу владелец обнаружил уже в аэропорту прибытия.

«В аэропорту Толмачёво нам не оказали никакой помощи в поиске собаки, сотрудница отдела по утере багажа по телефону так вообще отвечала: "Ну, я не знаю, может, собака улетела в Анапу, рейсов было много"», – сообщила жительница Новосибирска Ольга в социальной сети «ВКонтакте».

После скандала собаку нашли. Животное оказалось в багажном отсеке в клетке без воды. Как сообщает пользователь сети, аэропорт не принёс никаких извинений и не собирается компенсироваться затраты на срочный вызов помощников, которые примчались в аэропорт и занимались собакой до следующего рейса.

Напомним, 19 августа аэропорт Толмачёво стал героем клипа, снятого новосибирцами.