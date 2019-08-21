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Собаку забыли погрузить в самолёт в аэропорту Толмачёво

Рубрика: проиcшествия

29.08.2019 11:11

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Семь часов забытое грузчиками животное просидело в клетке без воды и движения; владельцы собаки ждут извинений.

Житель Новосибирска рассказал в сети о ситуации, которая случилась в новосибирском аэропорту Толмачёво. Грузчики забыли погрузить на борт до Полярного клетку с собакой породы самоед. Пропажу владелец обнаружил уже в аэропорту прибытия.

«В аэропорту Толмачёво нам не оказали никакой помощи в поиске собаки, сотрудница отдела по утере багажа по телефону так вообще отвечала: "Ну, я не знаю, может, собака улетела в Анапу, рейсов было много"», – сообщила жительница Новосибирска Ольга в социальной сети «ВКонтакте».

После скандала собаку нашли. Животное оказалось в багажном отсеке в клетке без воды. Как сообщает пользователь сети, аэропорт не принёс никаких извинений и не собирается компенсироваться затраты на срочный вызов помощников, которые примчались в аэропорт и занимались собакой до следующего рейса.

Напомним, 19 августа аэропорт Толмачёво стал героем клипа, снятого новосибирцами.

 

Татьяна Картавых

Теги: Толмачёво Новосибирская область домашние животные

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сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов

сегодня 09:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске началось голосование на выборах мэра

сегодня 08:13 Политика 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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