Собаку забыли погрузить в самолёт в аэропорту Толмачёво

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Собаку забыли погрузить в самолёт в аэропорту ТолмачёвоРубрика: проиcшествия
29.08.2019 11:11
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Семь часов забытое грузчиками животное просидело в клетке без воды и движения; владельцы собаки ждут извинений.
Житель Новосибирска рассказал в сети о ситуации, которая случилась в новосибирском аэропорту Толмачёво. Грузчики забыли погрузить на борт до Полярного клетку с собакой породы самоед. Пропажу владелец обнаружил уже в аэропорту прибытия.
«В аэропорту Толмачёво нам не оказали никакой помощи в поиске собаки, сотрудница отдела по утере багажа по телефону так вообще отвечала: "Ну, я не знаю, может, собака улетела в Анапу, рейсов было много"», – сообщила жительница Новосибирска Ольга в социальной сети «ВКонтакте».
После скандала собаку нашли. Животное оказалось в багажном отсеке в клетке без воды. Как сообщает пользователь сети, аэропорт не принёс никаких извинений и не собирается компенсироваться затраты на срочный вызов помощников, которые примчались в аэропорт и занимались собакой до следующего рейса.
Напомним, 19 августа аэропорт Толмачёво стал героем клипа, снятого новосибирцами.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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