Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева

фото и видео из клипа Макса Фадеева на видеохостинге YouTube

Известный российский продюсер выпустил видеоклип на песню «Стану ли я счастливей»; съёмки проходили в НОВАТе.

Постоянный приглашённый солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Сергей Полунин снялся в музыкальном видео Макса Фадеева на песню «Стану ли я счастливей». Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнителя.

Съёмки клипа, режиссёром которого выступил Евгений Курицын, проходили в НОВАТе. Знаменитый продюсер решил снимать видео в Новосибирске не просто так: по его словам, город является его второй Родиной. Здесь Фадееву провели важную операцию на сердце, подарив исполнителю вторую жизнь.

В социальных сетях певец сообщил, что стал намного счастливее, потому что в его клипе снялся гений мирового балета. Сергей Полунин, исполнивший главную роль в музыкальном видео, в ответ поблагодарил Макса Фадеева за оказанное доверие на своей странице в Instagram.

«Благодарю за возможность стать визуальной частью музыкального волшебства», – пишет танцор.

Напомним, в начале августа стало известно, что Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.