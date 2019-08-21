Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева

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Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса ФадееваРубрика: общество, культура
29.08.2019 11:34
фото и видео из клипа Макса Фадеева на видеохостинге YouTube
Известный российский продюсер выпустил видеоклип на песню «Стану ли я счастливей»; съёмки проходили в НОВАТе.
Постоянный приглашённый солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Сергей Полунин снялся в музыкальном видео Макса Фадеева на песню «Стану ли я счастливей». Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнителя.
Съёмки клипа, режиссёром которого выступил Евгений Курицын, проходили в НОВАТе. Знаменитый продюсер решил снимать видео в Новосибирске не просто так: по его словам, город является его второй Родиной. Здесь Фадееву провели важную операцию на сердце, подарив исполнителю вторую жизнь.
В социальных сетях певец сообщил, что стал намного счастливее, потому что в его клипе снялся гений мирового балета. Сергей Полунин, исполнивший главную роль в музыкальном видео, в ответ поблагодарил Макса Фадеева за оказанное доверие на своей странице в Instagram.
«Благодарю за возможность стать визуальной частью музыкального волшебства», – пишет танцор.
Напомним, в начале августа стало известно, что Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.
Никита Минин
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