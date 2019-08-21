Сотрудник новосибирской колонии предлагал освободить заключённого за миллион

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Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 2; мужчину задержали в момент передачи взятки.

Следственный комитет задержал сотрудника новосибирской колонии № 2. В обмен на покровительство и условно-досрочное освобождение заключённого другой колонии офицер потребовал передать ему 1,3 миллиона рублей.

«28 августа в вечернее время в автомобиле, который находился на территории Кировского района Новосибирска, сотрудник колонии получил денежные средства», – сообщили на сайте новосибирского Следкома.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время суд изберёт для офицера меру пресечения.

Напомним, накануне Следком возбудил уголовное дело по факту обрушения стены на улице Ударной.