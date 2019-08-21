Совёнка-инвалида выхаживают новосибирские волонтёры

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Совёнка-инвалида выхаживают новосибирские волонтёрыРубрика: общество, проиcшествия
29.08.2019 17:03
фото группы Центра реабилитации диких животных в социальной сети «ВКонтакте»
Жители Омска подобрали на улице совёнка со сломанным крылом; из-за нежелания оперативно передать птицу специалистам малыш стал инвалидом.
Новосибирские волонтёры из Центра реабилитации диких животных опубликовали в своей группе «ВКонтакте» пост, посвящённый одному своему подопечному: совёнку Пику, который больше никогда не сможет летать из-за безответственного поведения людей.
Пик – подросток длиннохвостой неясыти. Ещё птенцом его подобрали омичи, которые сразу обнаружили, что у малыша сломано крыло. Однако нашедшие Пика жители Омска целый месяц не могли передать его специалистам.
«Птицу как бы "отдавали", но фактически каждый разговор состоял из уговоров передать животное, нуждающееся в медицинской помощи, как можно скорее. Всегда находились какие-то причины, по которым совёнка не могли отправить ни в один из центров помощи», – сообщают зоозащитники.
Время сыграло злую шутку с птенцом: из-за неправильного рациона питания у совёнка нарушился обмен веществ. Кости искривились, и перелом крыла сросся неправильно. Теперь это крыло выглядит намного длиннее здорового, и, конечно, Пик не может им двигать.
«О выпуске птицы на волю, конечно же, не может быть и речи. Никогда. Единственное, чем можно помочь малышу, – хирургически скорректировать сломанное крыло по нужной форме, чтобы оно не доставляло ему дискомфорта», – пришли к печальному итогу волонтёры.
Если бы не промедление людей, у Пика мог бы появиться шанс на выздоровление. Теперь он никогда не сможет летать. Остаётся надеяться, что Пик найдёт новый дом, где его окружат заботой и любовью.
Напомним, в середине августа стало известно, что девушка из Новосибирска вырастила совёнка.
Никита Минин
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