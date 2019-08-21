Столкновение двух поездов привело к трагедии на Кузбассе

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Столкновение двух поездов привело к трагедии на КузбассеРубрика: проиcшествия
29.08.2019 19:51
Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Тепловоз протаранил стоящий поезд на одноколейке; машинист с помощником погибли на месте.
Грузовой состав на полной скорости протаранил простаивающие вагоны на однопутной железной дороге. Сегодня, 29 августа пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о трагедии в Кемеровской области.
Инцидент произошёл около 12:30 в кузбасском городе Киселёвске. По данным ведомства, Тепловоз ТЭМ-2 с 18-ю пустыми вагонами двигался по однопутной железной дороге и в районе станции Афонино столкнулся со стоящим впереди составом из 17-ти вагонов.
В результате столкновения кабина тепловоза была вдребезги разбита. Жертвами столкновения стали машинист и его дублёр, которые скончались на месте от полученных травм. Третий пассажир тепловоза – составитель поездов был госпитализирован в больницу города Прокопьевска с тяжёлыми травмами.
Железнодорожный путь принадлежит угледобывающей компании ОАО «Поляны», выяснили в ведомстве. По факту трагедии Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 8 июня охотники за рельсами почти пустили под откос тепловоз в Новосибирске.
Никита Манько
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Лента новостей
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