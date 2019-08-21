Столкновение двух поездов привело к трагедии на Кузбассе

Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Тепловоз протаранил стоящий поезд на одноколейке; машинист с помощником погибли на месте.

Грузовой состав на полной скорости протаранил простаивающие вагоны на однопутной железной дороге. Сегодня, 29 августа пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о трагедии в Кемеровской области.

Инцидент произошёл около 12:30 в кузбасском городе Киселёвске. По данным ведомства, Тепловоз ТЭМ-2 с 18-ю пустыми вагонами двигался по однопутной железной дороге и в районе станции Афонино столкнулся со стоящим впереди составом из 17-ти вагонов.

В результате столкновения кабина тепловоза была вдребезги разбита. Жертвами столкновения стали машинист и его дублёр, которые скончались на месте от полученных травм. Третий пассажир тепловоза – составитель поездов был госпитализирован в больницу города Прокопьевска с тяжёлыми травмами.

Железнодорожный путь принадлежит угледобывающей компании ОАО «Поляны», выяснили в ведомстве. По факту трагедии Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 8 июня охотники за рельсами почти пустили под откос тепловоз в Новосибирске.