Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов

фото сиб.фм

Оппозиционный кандидат требует отменить регистрацию мэра Новосибирска; бывший вице-губернатор Виктор Козодой пытается доказать, что Анатолий Локоть использует для агитации ресурсы бюджета.

Суд Центрального района приступил к рассмотрению иска кандидата на пост мэра Новосибирска от партии «Справедливая Россия» Виктора Козодоя к действующему главе города Анатолию Локтю и городской избирательной комиссии. Бывший заместитель главы региона требует отменить решение о регистрации действующего мэра в качестве кандидата на предстоящих 8 сентября выборах.

По мнению Козодоя, в своей предвыборной кампании Локоть нарушил принцип равенства прав кандидатов, который прописан в статье 35 регионального закона «О выборах глав муниципальных образований». В качестве доводов Козодой приводит выпуск газеты «Красный проспект», который был оплачен из бюджета Новосибирска и содержал материалы, создающие, по мнению истца, положительное отношение к действующему мэру Новосибирска.

Также, по мнению Козодоя, в качестве рекламной площадки кандидата Локтя использовались муниципальные печатные издания «Наш дом Новосибирск», «Первомайские новости» и «ВА-БАНКЪ».

«Прошу: Отменить Решение Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии № 34/208 от 17.07.2019 о регистрации Локтя Анатолия Евгеньевича кандидатом на должность мэра города Новосибирска в связи с установлением факта использования своего должностного (служебного) положения, а также использования средств помимо средств избирательного фонда», – резюмировал Виктор Козодой в своём заявлении.

В зале суда работает журналист Сиб.фм, который передаёт с места событий, что Анатолий Локоть на заседание не явился, иск предложили рассматривать в его отсутствие.

Представители избиркома и мэра выразили несогласие с иском и предоставили суду документы об оплате Локтем агитационных материалов.

Напомним, 23 августа один из кандидатов на пост мэра снял свою кандидатуру с выборов.