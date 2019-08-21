Суд огласил решение по иску о снятии мэра Локтя с выборов

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Суд огласил решение по иску о снятии мэра Локтя с выборовРубрика: политика
29.08.2019 12:34
фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети «ВКонтакте»
Оппозиции не удалось добиться отстранения мэра Локтя от выборов; суд отказался удовлетворить иск Виктора Козодоя.
Суд Центрального района Новосибирска не снял с регистрации на выборы мэра Новосибирска действующего градоначальника Анатолия Локтя. Оппозиционному кандидату на кресло градоначальника Виктору Козодою и его адвокату не удалось доказать, что Локоть использует для предвыборной агитации административные ресурсы и бюджетные средства.
"Исковые требования Козодоя Виктора Ивановича оставить без удовлетворения. Суд разъясняет, что решение может быть обжаловано в течение пяти дней", — сообщил судья Сергей Малахов.
Козодой уже заявил о том, что будет решение оспаривать.
Напомним, с иском в суд обратился кандидат на пост мэра Виктор Козодой.
Татьяна Картавых
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