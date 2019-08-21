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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей

Рубрика: общество

29.08.2019 18:35

Фото с сайта pixabay.com

Автомастер Роман Лебедев получил дурную славу среди фанатов авто и мотогонок в нескольких городах Сибири; обманутые люди устроили настоящую «охоту за головами» за вознаграждение. 

Автонастройщик и продавец запчастей Роман Лебедев попал в суд после негативных отзывов на «Дроме». Сегодня, 29 августа Октябрьский районный суд начал слушать дело о нескольких эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере.

Более десяти пользователей автофорума «Дром.ру» написали, как якобы стали жертвами обвиняемого в мошенничестве автомастера ещё в 2012 году. По данным автовладельцев, Роман Лебедев представлялся автонастройщиком и предлагал привезти запчасти для спортивных мотоциклов, модифицировать спортивные мотоциклы, «Субару» и другие авто.   

«Только у нас в Хабаровске с ним очень хотят побеседовать больше 10 человек, денег и чужих запчастей должен очень много, оставил кучу полуразобранных машин, я из-за него ищу стоковый "мозг" после его "прошивки", и до сих пор "покупает" 2 мотоцикла. Язык хорошо подвешен, умеет убеждать», – написал пользователь Нестор77.

Другие пользователи форума даже устроили «охоту за головами», и предлагали вознаграждение за информацию и встречу с мужчиной. Более 10 человек написали, что жаждут встречи с «словоохотливым мужчиной».

«За любую 100 % достоверную информацию о местонахождении данного человека Лебедева Романа Александровича дата рождения: 30.08.1988 года, место рождения: село Прыганка, Алтайского края (под г. Новосибирском) гарантирую вознаграждение в размере пять тысяч рублей. За организацию встречи с данным человеком гарантирую вознаграждение в размере 25 тысяч рублей», – написал семь лет назад пользователь Алексей.

Редакция Сиб.фм подготовила запрос в прокуратуру Октябрьского района относительно поступившего уголовного дела. 

Напомним, в июне автомобиль «с того света» оставил перекупа без «Тойоты» и денег в Новосибирске.

Никита Манько

Теги: ремонт суд мошенничество авто

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Лента новостей

Предложить новость

Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска

сегодня 18:07 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектов

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Совёнка-инвалида выхаживают новосибирские волонтёры

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Листовки от имени убитого кота Моти стали появляться на подъездах в Новосибирске

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек

сегодня 15:14 Хроника 0 Коммент.

Сотрудник новосибирской колонии предлагал освободить заключённого за миллион

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Опасные химикаты испортили плодородную землю в Сибири

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский руфер поделился фотографиями Горного Алтая

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Пять лет колонии за «оплеуху» сыну грозит новосибирцу из телешоу

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Суд огласил решение по иску о снятии мэра Локтя с выборов

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Пряники с наркотиками нашли в Новосибирске

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами

сегодня 10:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили на день стать инспекторами ГИБДД

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов

сегодня 09:10 Политика 0 Коммент.

В проект строительства детсада на месте болота в Оби внесут изменения

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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