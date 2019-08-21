Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей

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Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастейРубрика: общество
29.08.2019 18:35
Фото с сайта pixabay.com
Автомастер Роман Лебедев получил дурную славу среди фанатов авто и мотогонок в нескольких городах Сибири; обманутые люди устроили настоящую «охоту за головами» за вознаграждение.
Автонастройщик и продавец запчастей Роман Лебедев попал в суд после негативных отзывов на «Дроме». Сегодня, 29 августа Октябрьский районный суд начал слушать дело о нескольких эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере.
Более десяти пользователей автофорума «Дром.ру» написали, как якобы стали жертвами обвиняемого в мошенничестве автомастера ещё в 2012 году. По данным автовладельцев, Роман Лебедев представлялся автонастройщиком и предлагал привезти запчасти для спортивных мотоциклов, модифицировать спортивные мотоциклы, «Субару» и другие авто.
«Только у нас в Хабаровске с ним очень хотят побеседовать больше 10 человек, денег и чужих запчастей должен очень много, оставил кучу полуразобранных машин, я из-за него ищу стоковый "мозг" после его "прошивки", и до сих пор "покупает" 2 мотоцикла. Язык хорошо подвешен, умеет убеждать», – написал пользователь Нестор77.
Другие пользователи форума даже устроили «охоту за головами», и предлагали вознаграждение за информацию и встречу с мужчиной. Более 10 человек написали, что жаждут встречи с «словоохотливым мужчиной».
«За любую 100 % достоверную информацию о местонахождении данного человека Лебедева Романа Александровича дата рождения: 30.08.1988 года, место рождения: село Прыганка, Алтайского края (под г. Новосибирском) гарантирую вознаграждение в размере пять тысяч рублей. За организацию встречи с данным человеком гарантирую вознаграждение в размере 25 тысяч рублей», – написал семь лет назад пользователь Алексей.
Редакция Сиб.фм подготовила запрос в прокуратуру Октябрьского района относительно поступившего уголовного дела.
Напомним, в июне автомобиль «с того света» оставил перекупа без «Тойоты» и денег в Новосибирске.
Никита Манько
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Лента новостей
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