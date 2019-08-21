Telegram улучшил систему безопасности

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Telegram улучшил систему безопасностиРубрика: общество
30.08.2019 07:33
Фото с сайта shutterstock.com
Теперь невозможно будет посмотреть номер телефона человека через Telegram; доступ к номерам будут иметь только те, у кого они записаны в телефонной книге.
Telegram усовершенствовал систему безопасности, сообщили разработчики приложения на своём сайте.
Теперь пользователи социальной сети смогут полностью скрыть свой номер телефона от посторонних глаз. Видеть данные о человеке сможет только тот, у кого номер собеседника записан в телефонной книге.
Такое решение разработчики приложения приняли в связи с жалобой пользователей из Гонконга, участвовавших в митингах. Они сообщили, что из-за недостаточной анонимности Telegram полицейские вычислили протестующих по номерам телефона. Правоохранители добавлялись в группы, где митингующие обсуждали подробности мероприятия и просматривали номера. Таким образом, им удавалось вычислить даже тех, кто был записан под ником.
Напомним, в сентябре 2018 года во «ВКонтакте» приступили к реформе безопасности.
Дарья Мелехова
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