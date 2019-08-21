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Telegram улучшил систему безопасности

Рубрика: общество

30.08.2019 07:33

Фото с сайта shutterstock.com

Теперь невозможно будет посмотреть номер телефона человека через Telegram; доступ к номерам будут иметь только те, у кого они записаны в телефонной книге.

Telegram усовершенствовал систему безопасности, сообщили разработчики приложения на своём сайте.

Теперь пользователи социальной сети смогут полностью скрыть свой номер телефона от посторонних глаз. Видеть данные о человеке сможет только тот, у кого номер собеседника записан в телефонной книге.

Такое решение разработчики приложения приняли в связи с жалобой пользователей из Гонконга, участвовавших в митингах. Они сообщили, что из-за недостаточной анонимности Telegram полицейские вычислили протестующих по номерам телефона. Правоохранители добавлялись в группы, где митингующие обсуждали подробности мероприятия и просматривали номера. Таким образом, им удавалось вычислить даже тех, кто был записан под ником. 

Напомним, в сентябре 2018 года во «ВКонтакте» приступили к реформе безопасности.

 

Дарья Мелехова

Теги: безопасность приложения персональные данные

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вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска

вчера 18:07 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектов

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Совёнка-инвалида выхаживают новосибирские волонтёры

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Многодетные семьи в Новосибирской области получили 20 автомобилей из рук Андрея Травникова

вчера 16:52 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть продолжит борьбу за пост мэра Новосибирска

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Листовки от имени убитого кота Моти стали появляться на подъездах в Новосибирске

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек

вчера 15:14 Хроника 0 Коммент.

Сотрудник новосибирской колонии предлагал освободить заключённого за миллион

вчера 14:43 Хроника 0 Коммент.

Опасные химикаты испортили плодородную землю в Сибири

вчера 14:07 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский руфер поделился фотографиями Горного Алтая

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Пять лет колонии за «оплеуху» сыну грозит новосибирцу из телешоу

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

Расследование убийства новосибирского кота Моти взяла под контроль Госдума

вчера 13:23 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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