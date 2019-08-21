Тепло и ветрено: погода в Новосибирске 29 августа

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Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг в Новосибирске; зонты не понадобятся.

Сегодня новосибирцев ожидает солнечный и достаточно тёплый день. По данным сервиса Gismeteo, 29 августа в Новосибирске воздух прогреется до 22 градусов. Весь день будет светить солнце. Дождя не ожидается.

В течение дня будет дуть восточный, с переходом на северо-восточный, ветер. Скорость при порывах может достигать девяти метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет падать.

Напомним, 27 августа синоптики не ошиблись в прогнозах, пообещав, что на смену солнцу может прийти дождь. Вечером Новосибирск накрыл ливень.