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Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

29.08.2019 18:07

Фото с сайта туристической компании «Ника-тур»

Из-за обмеления Оби в Томске застрял теплоход с иностранными туристами на борту; представители Германии и Швейцарии до Новосибирска доехали автобусом.

Группа иностранных туристов из-за обмеления Оби не смогли вовремя вернуться по реке в Новосибирск. Причина – обмеление Оби. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм на Речном вокзале Томска, теплоход стоит у причала.

Судно «Ремикс» за летнюю навигацию совершило несколько рейсов по маршруту Новосибирск – Салехард – Новосибирск. Шесть раз он по Томи заходил в Томск. Программой круиза было предусмотрено, что туристы несколько часов гуляют по городу, а затем продолжают путешествие. В этот раз они дойти по реке до Новосибирска не смогли из-за того, что Обь обмелела.

Туристов из Германии и Швейцарии до пункта назначения доставили на автобусах за счёт организаторов круиза. «Ремикс» остался в Томске. Предполагается, что он продолжит путь в субботу, 31 августа.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Обь обмелела из-за снижения сбросов в нижний бьеф. На Обском водохранилище начали запасать воду, чтобы зимой город не остался без питьевой воды.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что причиной вынужденной остановки «Ремикса» в Томске является обмеление Оби. В ведомстве отметили, что распространённая некоторыми СМИ информация о посадке теплохода на мель не соответствует действительности. Судно стоит на якоре у причала.

Напомним, 24 августа в социальных сетях новосибирцы начали обсуждать обмеление Оби.

Анатолий Якимов

Теги: туристы иностранцы Обь Новосибирск

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Лента новостей

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сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили на день стать инспекторами ГИБДД

сегодня 10:08 Общество 0 Коммент.

Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов

сегодня 09:10 Политика 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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