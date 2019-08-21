Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска

Фото с сайта туристической компании «Ника-тур»

Из-за обмеления Оби в Томске застрял теплоход с иностранными туристами на борту; представители Германии и Швейцарии до Новосибирска доехали автобусом.

Группа иностранных туристов из-за обмеления Оби не смогли вовремя вернуться по реке в Новосибирск. Причина – обмеление Оби. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм на Речном вокзале Томска, теплоход стоит у причала.

Судно «Ремикс» за летнюю навигацию совершило несколько рейсов по маршруту Новосибирск – Салехард – Новосибирск. Шесть раз он по Томи заходил в Томск. Программой круиза было предусмотрено, что туристы несколько часов гуляют по городу, а затем продолжают путешествие. В этот раз они дойти по реке до Новосибирска не смогли из-за того, что Обь обмелела.

Туристов из Германии и Швейцарии до пункта назначения доставили на автобусах за счёт организаторов круиза. «Ремикс» остался в Томске. Предполагается, что он продолжит путь в субботу, 31 августа.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Обь обмелела из-за снижения сбросов в нижний бьеф. На Обском водохранилище начали запасать воду, чтобы зимой город не остался без питьевой воды.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что причиной вынужденной остановки «Ремикса» в Томске является обмеление Оби. В ведомстве отметили, что распространённая некоторыми СМИ информация о посадке теплохода на мель не соответствует действительности. Судно стоит на якоре у причала.

Напомним, 24 августа в социальных сетях новосибирцы начали обсуждать обмеление Оби.