Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска

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Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до НовосибирскаРубрика: проиcшествия
29.08.2019 18:07
Фото с сайта туристической компании «Ника-тур»
Из-за обмеления Оби в Томске застрял теплоход с иностранными туристами на борту; представители Германии и Швейцарии до Новосибирска доехали автобусом.
Группа иностранных туристов из-за обмеления Оби не смогли вовремя вернуться по реке в Новосибирск. Причина – обмеление Оби. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм на Речном вокзале Томска, теплоход стоит у причала.
Судно «Ремикс» за летнюю навигацию совершило несколько рейсов по маршруту Новосибирск – Салехард – Новосибирск. Шесть раз он по Томи заходил в Томск. Программой круиза было предусмотрено, что туристы несколько часов гуляют по городу, а затем продолжают путешествие. В этот раз они дойти по реке до Новосибирска не смогли из-за того, что Обь обмелела.
Туристов из Германии и Швейцарии до пункта назначения доставили на автобусах за счёт организаторов круиза. «Ремикс» остался в Томске. Предполагается, что он продолжит путь в субботу, 31 августа.
Как ранее сообщал Сиб.фм, Обь обмелела из-за снижения сбросов в нижний бьеф. На Обском водохранилище начали запасать воду, чтобы зимой город не остался без питьевой воды.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что причиной вынужденной остановки «Ремикса» в Томске является обмеление Оби. В ведомстве отметили, что распространённая некоторыми СМИ информация о посадке теплохода на мель не соответствует действительности. Судно стоит на якоре у причала.
Напомним, 24 августа в социальных сетях новосибирцы начали обсуждать обмеление Оби.
Анатолий Якимов
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