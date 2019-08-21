В проект строительства детсада на месте болота в Оби внесут изменения

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В проект строительства детсада на месте болота в Оби внесут измененияРубрика: общество
29.08.2019 08:59
фото со страницы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» и Владимира Калинина
В администрации Оби прошло совещание, на котором обсуждался вопрос строительства на улице Калинина детского сада; люди боятся, что строительство, начатое на месте болота, утопит их дома и миллионы бюджетных рублей.
После того как жители Оби вышли на несанкционированный пикет и рассказали Сиб.фм о своих опасениях по поводу строительства детского сада на месте естественного испарителя, куда стекала вода с нескольких улиц частного сектора, в администрации Оби решили прислушаться к мнению людей.
На совещании, которое прошло в кабинете главы, было принято решение поручить проектной организации ООО «Первый строительный фонд» внести изменения в ход строительства. Проект должен быть скорректирован в части сбора дождевых и талых вод как на период строительства, так и на период эксплуатации детского сада. Сейчас проектом предусмотрено размещение на территории детского учреждения ёмкостей для сбора талых вод. По задумке, при заполнении эти резервуары должны откачиваться при помощи специальных машин. Отметим, такое решение проект предусматривает на территории детского сада. Как изменят проектировщики свой план, пока неизвестно. Жителей пообещали ознакомить с внесёнными исправлениями.
На строительной площадке меж тем продолжаются работы. Огромные грузовики завозят грунт по дорогам частного сектора, которые не предназначены для движения тяжёлой техники.
Напомним, жителям Оби, чьи квартиры в 110 доме Военного городка начали рушиться из-за строительства детского сада, снимут квартиры за счёт бюджета.
Татьяна Картавых
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