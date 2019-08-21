Видео: Норди подражает Шайне и позирует на публику в Новосибирском зоопарке

Скриншот из видео

Медвежата позируют для зрителей, играют с мячиком и плавают в воде.

Норди и Шайна позируют на камеру в Новосибирском зоопарке. Видео с выступлением медвежат опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.

На ролике видно, как Норди встаёт на задние лапы и позирует на публику. Для него это редкость. Чаще всего медвежонок играет в одиночестве, а к людям выходит его сестра. Сейчас же видно, что у него игривое настроение и он несколько раз показывает свои умения зрителям, после чего по привычке отправляется играть в воде с мячом, а его место занимает Шайна, которая уделяет всё внимание публике.

Напомним, в августе 2019 года Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке.