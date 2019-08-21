Водитель погиб в перевернувшемся автомобиле в Новосибирской области

Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД; устанавливаются причины смертельного ДТП.

В Маслянинском районе Новосибирской области сегодня утром произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 ехал из села Дубровка в направлении рабочего посёлка Маслянино. В пути по неустановленным пока причинам мужчина не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. В результате происшествия водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить, что стало причиной смертельного ДТП.

Напомним, 27 августа под Бердском грузовик перевернулся после столкновения с «Тойотой».