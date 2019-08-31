Выпускной на яхтах провела Новосибирская ГЭС для детей без родителей

Фото пресс-службы Новосибирской ГЭС

Выпускники новосибирского центра «Созвездие» вышли во взрослую жизнь под парусом; сотрудники Новосибирской ГЭС вдохновляют выпускников выучиться на электромонтёров и прийти работать на станцию.

Самый романтичный выпускной года провели воспитанники детского дома Новосибирска. Сегодня, 29 августа, пресс-служба Новосибирской ГЭС рассказала о благотворительном празднике.

Символичный выход во взрослую жизнь начался для воспитанников центра «Созвездие» с первого плавания под парусом. Инструкторы яхтклуба устроили прогулку с мастер-классами по Обскому водохранилищу.

Вернувшись на берег и вкусив морской романтики, выпускники получили напутствие от руководителя волонтёрского движения филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», Елены Орловой, а также сертификаты на покупку бытовой техники. В благодарность ребята исполнили творческие номера и участвовали в танцевальном конкурсе.

Бывшие воспитанники поделились мечтами о будущем и вспомнили самые яркие моменты жизни в центре «Созвездие» за праздничным столом.

С 1 сентября выпускники продолжат путь во взрослую жизнь – уже в колледжах и техникумах Новосибирска. Волонтёры из числа сотрудников Новосибирской ГЭС вдохновили Никиту Воронова стать энергетиком – и поступить в Новосибирский электромеханический колледж на электромонтёра.

ПАО «РусГидро» продолжает своё шефство над центром «Созвездие» – за пять лет здесь отремонтированы спортивный и актовый залы, приготовлено футбольное поле с искусственным покрытием. В этом году с помощью спонсора в «Созвездии» появится кабинет для занятий электротехникой, в котором начнут заниматься будущие чемпионы регионального этапа WorldSkills.

Помимо праздников и экскурсий рабочие Новосибирской ГЭС готовят себе достойную смену из способных ребят. В июле 2019 года юные воспитанники МКУ Центр «Созвездие» заняли первое место в корпоративном чемпионате «РусГидро» WorldSkills Russia Juniors. Наставником и проводником сибирской команды к победе стал машинист гидроагрегатов Новосибирской ГЭС.

«Молодая энергия» от «РусГидро» – программа поддержки и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с обучением и возможностью трудоустройства в госкорпорации. Важной частью программы является внедрённая в компании система мотивации работников, ставших усыновителями, опекунами или попечителями ребёнка. Участники «Молодой энергии» – более 500 воспитанников 12 детских домов в регионах присутствия группы «РусГидро».