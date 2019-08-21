Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета

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Yota запустила новые безлимитные приложения для планшетаРубрика: общество
30.08.2019 12:15
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО YOTA
Yota вводит новые безлимитные приложения для планшета; каждый клиент может использовать самые необходимые приложения, не расходуя трафик из основного пакета.
Новые безлимитные приложения для планшета запустила Yota. Теперь пользователям станут доступны три категории: «Почта», «Кинотеатры» и «Транспорт» по цене 10 рублей за каждую.
Также Yota сделала безлимитный доступ к детским приложениям, спрос на которые среди клиентов мобильного оператора наиболее высок. Найти их можно в специальной категории «Детям», цена которой составит 25 рублей.
«Мы проанализировали потребности клиентов и выявили приложения, очень важные для людей в повседневной жизни. Поэтому мы решили объединить эти приложения в специальные категории и дать к ним безлимитный доступ. Теперь каждый клиент может использовать самые необходимые приложения, не расходуя трафик из основного пакета. Таким образом пользователи планшетного продукта Yota могут смотреть фильмы, ездить на такси, читать почту и ставить детям мультики без оглядки на объём потраченного трафика», – комментирует директор продукта «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.
Таким образом, при покупке группы приложений «Почта» безлимитными станут Mail.ru, Яндекс.Почта, Gmail.com и Microsoft Outlook. В категории «Кинотеатры» пользователям станут доступны безлимитные приложения онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Netflix, Amediateka и Okko. В категории «Детям» клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к «YouTube Детям», а также «ivi для детей», «Мульт» и сайту «Учи.ру». В категории «Транспорт» представлено 14 приложений, среди которых Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты, Google.Карты, maps.me, 2ГИС и другие.
Анатолий Якимов
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