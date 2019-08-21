Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе

Фото правительства Новосибирской области

Губернатору Новосибирской области показали возможности оказания экстренной помощи в регионе; с 9 августа вертолёты совершили 36 вылетов, спасён 41 человек, в том числе грудной ребёнок.

Работу санитарной авиации, технические, профильные и медицинские возможности показали Андрею Травникову. Он осмотрел вертолёт Ми-8 АМТ и заслушал доклад об организации полётов и о количестве эвакуируемых пациентах.

Развитие санитарной авиации, которое входит в систему оказания первичной медицинской помощи, является одним из направлений национального проекта «Здравоохранение».

По словам губернатора, вертолёт Ми-8 АМТ, совершивший первый полёт в августе, полностью оснащён современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время транспортировки больного в лечебное учреждение.

«Убеждён, что использование этой современной машины позволит спасти не одну человеческую жизнь. Я посмотрел статистику уже перевезённых пациентов – это в основном инфаркты и инсульты. То есть благодаря тем самым "золотым часам" удалось спасти десятки жизней», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что инфраструктуру для санавиации необходимо доработать. В каждом районном центре должны быть оборудованы вертолётные площадки с удобными подлётными коридорами, чтобы была возможность осуществлять взлёт и посадку в любую погоду и время, в том числе и ночью. Такое поручение Андрей Травников дал главам муниципальных образований и областному министерству здравоохранения. Сейчас не во всех райцентрах оборудованы посадочные площадки.

Кроме того мэрии Новосибирска и региональному минздраву поручено ускорить подготовку строительства вертолётных площадок. Первая должна быть оборудована вблизи от Государственной новосибирской областной клинической больницы в пойме реки Оби. Вторая – на территории лечебного учреждения. Сейчас вертолёт доставляет пациентов до приспособленной площадки на мотодроме в Кировском районе.

Возможности санитарной авиации на территории региона будут расширятся. По словам губернатора, первым шагом станет получение второго воздушного судна – вертолёта «Асант», разработанного российскими авиаконструкторами. Эта машина менее габаритная и более тихая. Он удобен в эксплуатации и не будет производить шума во время посадки в непосредственной близости от жилых домов или больничных корпусов.

В Новосибирской области на базе станции скорой медицинской помощи созданы подразделение специализированной авиамедицинской бригады и пост управления санитарно-медицинской эвакуацией. Пациентов, доставленных вертолётом Ми-8 АМТ, госпитализируют в областную клиническую больницу. Ежедневно на аэродроме Мочище – месте базирования санитарного вертолёта – дежурят специалисты авиамедицинской бригады: врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Всего сформировано восемь бригад.

В 2019 году запланировано осуществить не менее 150 вылетов и эвакуировать не менее 218 пациентов. С начала эксплуатации вертолёта с 9 августа осуществлено 36 вылетов, эвакуирован 41 пациент, один из которых – грудной ребёнок.

Напомним, 12 августа стало известно, что за три дня вертолёт санавиации совершил шесть вылетов.