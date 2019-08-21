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Блины, квас и чай – угощения и подарки для новосибирцев на празднике «Посади своё дерево»

Рубрика: общество

30.08.2019 20:57

Фото из архива Сиб.фм

Участники акции по высадке деревьев в сквере за театром оперы и балета смогут подкрепиться блинами и выиграть множество призов; посадившие деревья волонтёры получат свои значки.

Новосибирцы решили облагородить сквер за театром оперы и балета, высадив полторы сотни деревьев – вскоре мэрия Новосибирска опубликовала концепцию развития этой зелёной зоны. Завтра, 31 августа более ста горожан – городских активистов, сотрудников компаний, ветеранов строительства и молодых скейтеров и спортсменов придут на акцию «Посади своё дерево». Сиб.фм публикует список угощений, которые ждут волонтёров на экологическом празднике.

Участников акции ждут угощения из меню европейской, американской и русской кухни. Агрокомплекс «Расторгуевский» угостит блинами с ветчиной и сыром собственного производства. Динамичный производитель еды из собственного сырья уже хорошо знаком новосибирцам – продукция компании представлена в гипермаркетах «Быстронома» и ТХ «Сибирский Гигант».  

«Маринс Парк отель», расположенный в красивейшем парке Новосибирска – на Михайловской набережной знает, чем кормить гостей на свежем воздухе. Повара отеля угостят пирожными, канапе и эклерами. 

Гостей ждёт традиционная фотозона в русском стиле и горячий вкусный чай из самовара от Славянского дома — бани «ЖЫХАРКА». Народную тему поддержит компания «Балтика», везущая для тружеников квас «Хлебный край»

Самая успешная сеть бургерных из Сибири MясоRoob предоставит призы для самых сильных участников акции. В 2017 году сеть «суровых сибирских бугеров» завоевала звание «Лучшая бургерная России», а с недавних пор ввела в меню стейки.  

Стремление горожан сделать воздух чище, а город красивее поддержит сеть гипермаркетов «МАЯК» – ведущие разыграют денежные сертификаты на покупки продуктов. Известная сеть магазинов «Торговая площадь» также порадует гостей конкурсами с призами. 

Организаторами экологической акции «Посади своё дерево» выступил журнал Сиб.фм при поддержке мэрии Новосибирска, генерального партнера — Союза военных строителей и Питомника декоративных растений «Маково». Участники акции получат в подарок фирменные деревянные значки Сиб.фм от студии Woo Style.

Новосибирские музыканты поддержат экологический праздник, перед гостями выступят: фолк-рок группа «Дальше в лес», ансамбль русской народной песни «Сибиряки», актриса и певица театра «Понедельник Выходной» Соня Соловьёва, DJ Mankoni.  

Также на акции ожидаются мастер-классы по скейтбордингу, аквагрим, экспозиция Новосибирского дельфинария и другие развлечения.

Напомним, эко-праздник «Посади своё дерево» пройдёт в Новосибирске 31 августа. Преобразить сквер за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета сможет любой желающий – зелёная зона будет ждать гостей с 14:00 до 19:00.

Никита Манько

Теги: экология конкурсы еда посадисвоедерево

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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