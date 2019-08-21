Директор турецкой клиники ответила на претензии отца девочки из Красноярска о незаконной пересадке органов

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Директор турецкой клиники ответила на претензии отца девочки из Красноярска о незаконной пересадке органовРубрика: проиcшествия
30.08.2019 10:24
Фото с сайта Pixabay.com
Врач опровергла возможность незаконной трансплантации внутренних органов; она утверждает, что девочка поступила в клинику слишком поздно, и спасти её было невозможно.
Директор турецкой клиники «Яшам Хастанеси» Нуртач Ары опровергла заявление отца красноярской школьницы о пересадке органов. Об этом сообщило информационное агентство «РИА Новости».
По словам директора, девочка поступила в клинику слишком поздно. Её состояние было тяжёлым. У подростка диагностировали перитонит, и спасти девочку было невозможно.
Также врач заявила, что готова судиться с каждым, кто утверждает, что органы умышленно забрали для пересадки, потому что никто даже не думал о таком.
Девочку отправили в больницу в июле 2019 года. Во время отдыха в Турции она пожаловалась на острую боль в животе, и её отправили в местную частную клинику. Подростку диагностировали острый аппендицит. Через несколько дней после лечения грелками и капельницами она умерла на больничной койке.
СУ СК РФ по Красноярскому краю сделает вскрытие тела и проверит истинные причины смерти девочки. Результаты будут известны в сентябре 2019 года.
Напомним, 29 августа 2019 года отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами.
Дарья Мелехова
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