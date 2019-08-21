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Директор турецкой клиники ответила на претензии отца девочки из Красноярска о незаконной пересадке органов

Рубрика: проиcшествия

30.08.2019 10:24

Фото с сайта Pixabay.com

Врач опровергла возможность незаконной трансплантации внутренних органов; она утверждает, что девочка поступила в клинику слишком поздно, и спасти её было невозможно.

Директор турецкой клиники «Яшам Хастанеси» Нуртач Ары опровергла заявление отца красноярской школьницы о пересадке органов. Об этом сообщило информационное агентство «РИА Новости».

По словам директора, девочка поступила в клинику слишком поздно. Её состояние было тяжёлым. У подростка диагностировали перитонит, и спасти девочку было невозможно.

Также врач заявила, что готова судиться с каждым, кто утверждает, что органы умышленно забрали для пересадки, потому что никто даже не думал о таком.

Девочку отправили в больницу в июле 2019 года. Во время отдыха в Турции она пожаловалась на острую боль в животе, и её отправили в местную частную клинику. Подростку диагностировали острый аппендицит. Через несколько дней после лечения грелками и капельницами она умерла на больничной койке. 

СУ СК РФ по Красноярскому краю сделает вскрытие тела и проверит истинные причины смерти девочки. Результаты будут известны в сентябре 2019 года.

Напомним, 29 августа 2019 года отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами.

Дарья Мелехова

Теги: туристы убийство Красноярский край Следственный комитет

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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