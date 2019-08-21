Две крепких сибирячки удержали опасного преступника

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Две крепких сибирячки удержали опасного преступникаРубрика: общество, проиcшествия, woman
30.08.2019 11:19
фото ГУ МВД по Кемеровской области
Кемеровские полицейские наградили горожанок, которые оказали помощь в задержании подозреваемого в совершении преступления.
В Кемеровской области Ксения Гордеева и Евгения Рыбачёнок помогли полицейским раскрыть особо тяжкое преступление. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по региону.
Несколько дней назад девушки крепкого телосложения заметили молодого человека в парке, очень похожего на того, чьё изображение они видели в ориентировке. Вызвав правоохранителей, Ксения и Евгения подошли к юноше и задали ему несколько вопросов на отвлечённую тему. Таким образом кемеровчанки удерживали внимание злоумышленника до приезда полиции.
За проявленную бдительность и удивительную способность «заболтать» любого девушек наградили благодарственными письмами, которые им лично вручил врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Александр Табакаев.
Напомним, 25 августа в Новосибирске задержали рецидивиста, срывавшего с женщин украшения.
Никита Минин
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