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Две крепких сибирячки удержали опасного преступника

Рубрика: общество, проиcшествия, woman

30.08.2019 11:19

фото ГУ МВД по Кемеровской области

Кемеровские полицейские наградили горожанок, которые оказали помощь в задержании подозреваемого в совершении преступления.

В Кемеровской области Ксения Гордеева и Евгения Рыбачёнок помогли полицейским раскрыть особо тяжкое преступление. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по региону.

Несколько дней назад девушки крепкого телосложения заметили молодого человека в парке, очень похожего на того, чьё изображение они видели в ориентировке. Вызвав правоохранителей, Ксения и Евгения подошли к юноше и задали ему несколько вопросов на отвлечённую тему. Таким образом кемеровчанки удерживали внимание злоумышленника до приезда полиции.

За проявленную бдительность и удивительную способность «заболтать» любого девушек наградили благодарственными письмами, которые им лично вручил врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Александр Табакаев. 

Напомним, 25 августа в Новосибирске задержали рецидивиста, срывавшего с женщин украшения. 

 

Никита Минин

Теги: Сибирь происшествия Кемеровская область

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Грузовик протаранил дом в Новосибирске: двое пострадавших

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:58 Общество 0 Коммент.

Telegram улучшил систему безопасности

сегодня 07:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Дети пострадали во время возгорания в кузбасской маршрутке

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вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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