Две крепких сибирячки удержали опасного преступника

фото ГУ МВД по Кемеровской области

Кемеровские полицейские наградили горожанок, которые оказали помощь в задержании подозреваемого в совершении преступления.

В Кемеровской области Ксения Гордеева и Евгения Рыбачёнок помогли полицейским раскрыть особо тяжкое преступление. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по региону.

Несколько дней назад девушки крепкого телосложения заметили молодого человека в парке, очень похожего на того, чьё изображение они видели в ориентировке. Вызвав правоохранителей, Ксения и Евгения подошли к юноше и задали ему несколько вопросов на отвлечённую тему. Таким образом кемеровчанки удерживали внимание злоумышленника до приезда полиции.

За проявленную бдительность и удивительную способность «заболтать» любого девушек наградили благодарственными письмами, которые им лично вручил врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Александр Табакаев.

Напомним, 25 августа в Новосибирске задержали рецидивиста, срывавшего с женщин украшения.