Двух человек госпитализировали после ДТП в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Авария произошла в Октябрьском районе; двух человек доставили в больницу.

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев в Новосибирске. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Мужчина 1988 года рождения за рулём Honda двигался по улице Никитина, в машине находился 16-летний пассажир. Произошло столкновение с Volkswagen Polo, в котором ехал 35-летний водитель. Водитель и пассажир Honda получили ушибы, мужчина был доставлен в больницу. Также с переломом ключицы был госпитализирован водитель Volkswagen Polo», – сообщил Владислав Савченков.

В ГИБДД отмечают, что многих травм при авариях можно избежать, если водитель и пассажиры будут пристёгнуты ремнями безопасности.

Напомним, вечером 29 августа ребёнок получил открытый перелом в ДТП в Новосибирске.