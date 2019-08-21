Двух человек госпитализировали после ДТП в Новосибирске

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Двух человек госпитализировали после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.08.2019 14:06
фото Владислава Савченкова
Авария произошла в Октябрьском районе; двух человек доставили в больницу.
Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев в Новосибирске. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«Мужчина 1988 года рождения за рулём Honda двигался по улице Никитина, в машине находился 16-летний пассажир. Произошло столкновение с Volkswagen Polo, в котором ехал 35-летний водитель. Водитель и пассажир Honda получили ушибы, мужчина был доставлен в больницу. Также с переломом ключицы был госпитализирован водитель Volkswagen Polo», – сообщил Владислав Савченков.
В ГИБДД отмечают, что многих травм при авариях можно избежать, если водитель и пассажиры будут пристёгнуты ремнями безопасности.
Напомним, вечером 29 августа ребёнок получил открытый перелом в ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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