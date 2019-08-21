Экс-директора новосибирского «Биотехнопарка» задержали за взятку

фото с официального сайта «Биотехнопарка»

В Новосибирске задержали бывшего директора «Биотехнопарка»; Владимира Кожевникова подозревают в получении крупной взятки.

В Новосибирске очередной коррупционный скандал, связанный с высокими технологиями. Задержан бывший директор «Биотехнопарка» Владимир Кожевников. По данным издания «Коммерсант-Сибирь», экс-топ-менеджер получил взятку в 2,5 миллиона рублей за приёмку оборудования и подписание актов без замечаний.

Контрольно-счётная палата Новосибирской области ещё в 2018 году проверила, как «Биотехнопарк» расходует бюджетные средства. Несмотря на вложенные 1,2 миллиарда рублей, управляющая компания продолжала работать в убыток. По итогам проверки КСП полиция провела проверку и установила, что к хищениям может быть причастен Владимир Кожевников. Ещё одним фигурантом дела стала руководитель «Медиахолдинггрупп» Татьяна Франк.

Напомним, в марте 2019 года в «Биотехнопарке» назначен новый директор.