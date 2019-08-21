Экс-директора новосибирского «Биотехнопарка» задержали за взятку

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Экс-директора новосибирского «Биотехнопарка» задержали за взяткуРубрика: общество
30.08.2019 13:04
фото с официального сайта «Биотехнопарка»
В Новосибирске задержали бывшего директора «Биотехнопарка»; Владимира Кожевникова подозревают в получении крупной взятки.
В Новосибирске очередной коррупционный скандал, связанный с высокими технологиями. Задержан бывший директор «Биотехнопарка» Владимир Кожевников. По данным издания «Коммерсант-Сибирь», экс-топ-менеджер получил взятку в 2,5 миллиона рублей за приёмку оборудования и подписание актов без замечаний.
Контрольно-счётная палата Новосибирской области ещё в 2018 году проверила, как «Биотехнопарк» расходует бюджетные средства. Несмотря на вложенные 1,2 миллиарда рублей, управляющая компания продолжала работать в убыток. По итогам проверки КСП полиция провела проверку и установила, что к хищениям может быть причастен Владимир Кожевников. Ещё одним фигурантом дела стала руководитель «Медиахолдинггрупп» Татьяна Франк.
Напомним, в марте 2019 года в «Биотехнопарке» назначен новый директор.
Татьяна Картавых
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