Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отпустили за 200 тысяч

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Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отпустили за 200 тысячРубрика: общество, проиcшествия
30.08.2019 15:42
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Суд освободил из-под стражи главного инженера Кемеровского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж»; фигурант дела об обрушении внёс залог в размере 200 тысяч рублей.
Одного из фигурантов дела об обрушении здания в Новосибирске, где погибли трое рабочих и один получил травмы, отпустили из-под стражи, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
Центральный районный суд Новосибирска сегодня отпустил под залог в 200 тысяч рублей главного инженера Кемеровского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Александра Петрова.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения ещё двоим фигурантам дела: исполнительному директору компании Алексею Бочарову и начальнику Кузбасского СМУ Михаилу Павлову.
Уголовным делом по обрушению при реконструкции насосной станции в Новосибирске занимается московский Следком. По предварительным данным следствия, трагедия произошла из-за сползания грунта, потянувшего за собой аварийную стену.
Напомним, обрушение в Новосибирске произошло 28 августа.
Татьяна Картавых
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