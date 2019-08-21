Голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске

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Голубоглазая девушка-подросток пропала в НовосибирскеРубрика: общество
30.08.2019 15:22
фото поискового отряда «Лиза Алерт»
Поисковики разыскивают девочку в спортивной одежде; 27 августа она ушла из дома и не вернулась.
В Новосибирске пропала 14-летняя Виктория Меретина. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
27 августа девушка ушла из дома на улице Бийской в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Одета предположительно в спортивные ветровку и штаны чёрного цвета, на ногах – белые кроссовки.
Рост подростка 165 сантиметров, глаза голубые, волосы тёмно-русые. Девушка нормального телосложения. Отмечается, что Виктория может выглядеть старше своего возраста.
Напомним, ранее поисковики нашли пропавших в тайге пенсионера с внуком.
Никита Минин
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Лента новостей
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