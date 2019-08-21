Грузовик протаранил дом в Новосибирске: двое пострадавших

фото Владислава Савченкова

В Октябрьском районе большегруз влетел во двор частного дома; двух человек доставили в больницу.

Грузовик снёс забор и врезался в частное сооружение в Октябрьском районе Новосибирска. Подробностями ДТП с Сиб.фм поделился инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Автомобиль MAN двигался по улице Пролетарская в сторону Ипподромской. В это же время в сторону Кирова по улице Бориса Богаткова двигался UAZ. Произошло столкновение. В результате, двоих пострадавших госпитализировали. Все обстоятельства происшествия уточняются», — отметил Владислав Савченков.

Напомним, 29 августа водитель погиб в перевернувшемся автомобиле в Новосибирской области.