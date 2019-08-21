Грузовик протаранил дом в Новосибирске: двое пострадавших

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Грузовик протаранил дом в Новосибирске: двое пострадавшихРубрика: проиcшествия
30.08.2019 08:45
фото Владислава Савченкова
В Октябрьском районе большегруз влетел во двор частного дома; двух человек доставили в больницу.
Грузовик снёс забор и врезался в частное сооружение в Октябрьском районе Новосибирска. Подробностями ДТП с Сиб.фм поделился инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«Автомобиль MAN двигался по улице Пролетарская в сторону Ипподромской. В это же время в сторону Кирова по улице Бориса Богаткова двигался UAZ. Произошло столкновение. В результате, двоих пострадавших госпитализировали. Все обстоятельства происшествия уточняются», — отметил Владислав Савченков.
Напомним, 29 августа водитель погиб в перевернувшемся автомобиле в Новосибирской области.
Никита Минин
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Лента новостей
Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей
Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек
Расследование убийства новосибирского кота Моти взяла под контроль Госдума
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