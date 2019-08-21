Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область поддержит создание математического центра мирового уровня на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ

фото пресс-службы правительства новосибирской области

В рамках нацпроекта прошёл конкурс на создание научных центров; Министерство науки и высшего образования РФ одобрило заявку Новосибирска.

Новый математический центр мирового уровня возникнет на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

29 августа в Министерстве науки и высшего образования РФ прошло второе заседание Совета по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня. На закрытом голосовании выбрали четыре проекта, на реализацию которых будут направлены средства из федерального бюджета. Среди победителей конкурса в рамках нацпроекта «Наука» оказался математический центр в Академгородке.

«Элемент соревновательности присутствовал, но у нас не было никаких сомнений, что один из российских центров должен появиться в Новосибирске. Фактически такой центр здесь уже сложился – благодаря усилиям наших ученых, благодаря участию Новосибирского государственного университета в подготовке специалистов и в научной деятельности. Мы были уверены, что наша заявка будет отобрана, что и случилось», – отметил Андрей Травников, который не сомневался в победе Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области добавил, что регион поддержит реализацию проекта, который вошёл в программу «Академгородок 2.0»

На поддержку создания и развития математических центров мирового уровня в 2019 году направят 320 миллионов рублей. Всего до 2024 года на это будет выделено 3,7 миллиарда рублей.

Напомним, ранее Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе.