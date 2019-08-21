Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область поддержит создание математического центра мирового уровня на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова
Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе
Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка
Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область поддержит создание математического центра мирового уровня на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУРубрика: общество, наука
30.08.2019 17:07
фото пресс-службы правительства новосибирской области
В рамках нацпроекта прошёл конкурс на создание научных центров; Министерство науки и высшего образования РФ одобрило заявку Новосибирска.
Новый математический центр мирового уровня возникнет на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
29 августа в Министерстве науки и высшего образования РФ прошло второе заседание Совета по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня. На закрытом голосовании выбрали четыре проекта, на реализацию которых будут направлены средства из федерального бюджета. Среди победителей конкурса в рамках нацпроекта «Наука» оказался математический центр в Академгородке.
«Элемент соревновательности присутствовал, но у нас не было никаких сомнений, что один из российских центров должен появиться в Новосибирске. Фактически такой центр здесь уже сложился – благодаря усилиям наших ученых, благодаря участию Новосибирского государственного университета в подготовке специалистов и в научной деятельности. Мы были уверены, что наша заявка будет отобрана, что и случилось», – отметил Андрей Травников, который не сомневался в победе Новосибирска.
Губернатор Новосибирской области добавил, что регион поддержит реализацию проекта, который вошёл в программу «Академгородок 2.0»
На поддержку создания и развития математических центров мирового уровня в 2019 году направят 320 миллионов рублей. Всего до 2024 года на это будет выделено 3,7 миллиарда рублей.
Напомним, ранее Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова
Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе
Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка
Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное