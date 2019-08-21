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Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка

Рубрика: политика, общество

30.08.2019 14:28

Фото с официального сайта аэропорта Иркутск

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сорвал выполнение поручения, данного Владимиром Путиным ещё в 2014 году; строительство и развитие аэропорта так и не началось.

Сделки, связанные с реконструкцией аэропорта города Иркутска, были отменены по решению регионального управления ФАС. Областные власти игнорировали предупреждения антимонопольной службы, пытаясь привлечь частные структуры без проведения конкурса. Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР начата доследственная проверка.

Указ «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области» был подписан президентом России в 2014 году. В соответствии с данным документом областные власти разработали концепцию по развитию аэропорта. Местные власти гарантировали привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнёрства. Иркутяне мечтали, что будет не только реконструирован старый аэропорт, но и построен новый. Из федерального бюджета на эти цели предполагалось выделить 25 миллиардов рублей. 

Концепция правительства Иркутской области заключалась в том, что должна была быть развёрнута взлётно-посадочная полоса. Но выбранный через год губернатором Сергей Левченко раскритиковал её. Началась разработка новых вариантов. Только в 2016 году проектом заинтересовался авиахолдинг «Новопорт».

Однако представители других авиационных холдингов с решением властей не согласились и обратились в региональное УФАС с жалобой о несоблюдении антимонопольного законодательства. В октябре 2018 года ФАС возбудила дело, расследование которого завершилось в июле этого года.

В результате действиями губернатора заинтересовались в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. В настоящее время проводится доследственная проверка по статье «Халатность». 

При этом в районе аэропорта за последние пять лет активно велось строительство жилых домов. Это угрожает безопасности полётов. Восточно-Сибирский транспортный прокурор уже вынес представление главе региона. 

Напомним, 31 июля стало известно, что аэропорты Новосибирска и Томска объявили конкурсы на реконструкцию.

 

Анатолий Якимов

Теги: Иркутская область Левченко Сергей СУ СК РФ Иркутск

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