Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка

Фото с официального сайта аэропорта Иркутск

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сорвал выполнение поручения, данного Владимиром Путиным ещё в 2014 году; строительство и развитие аэропорта так и не началось.

Сделки, связанные с реконструкцией аэропорта города Иркутска, были отменены по решению регионального управления ФАС. Областные власти игнорировали предупреждения антимонопольной службы, пытаясь привлечь частные структуры без проведения конкурса. Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР начата доследственная проверка.

Указ «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области» был подписан президентом России в 2014 году. В соответствии с данным документом областные власти разработали концепцию по развитию аэропорта. Местные власти гарантировали привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнёрства. Иркутяне мечтали, что будет не только реконструирован старый аэропорт, но и построен новый. Из федерального бюджета на эти цели предполагалось выделить 25 миллиардов рублей.

Концепция правительства Иркутской области заключалась в том, что должна была быть развёрнута взлётно-посадочная полоса. Но выбранный через год губернатором Сергей Левченко раскритиковал её. Началась разработка новых вариантов. Только в 2016 году проектом заинтересовался авиахолдинг «Новопорт».

Однако представители других авиационных холдингов с решением властей не согласились и обратились в региональное УФАС с жалобой о несоблюдении антимонопольного законодательства. В октябре 2018 года ФАС возбудила дело, расследование которого завершилось в июле этого года.

В результате действиями губернатора заинтересовались в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. В настоящее время проводится доследственная проверка по статье «Халатность».

При этом в районе аэропорта за последние пять лет активно велось строительство жилых домов. Это угрожает безопасности полётов. Восточно-Сибирский транспортный прокурор уже вынес представление главе региона.

Напомним, 31 июля стало известно, что аэропорты Новосибирска и Томска объявили конкурсы на реконструкцию.