Хабаровская людоедка рассказала, почему убила дворника

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Прошло первое судебное заседание по делу пенсионерки; ей предъявлено обвинение по двум статьям.

Прошло первое судебное слушание по делу о пенсионерке из Хабаровска, убившей трёх человек. Судебный процесс начался 28 августа, сообщило информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Софью Жукову обвиняют в убийстве трёх человек: восьмилетней девочки (в 2005 году), подруги (в 2013 году) и 52-летнего дворника, приехавшего из Украины (в январе 2019 года). Все погибшие были зарублены топором и им же расчленены.

Женщину задержали и поместили в СИЗО в январе 2019 года, а 16 августа правоохранители приняли решение продлить арест ещё на полгода.

Пенсионерка не давала единых показаний. Сначала она заявила, что убила восьмилетнюю девочку, так как ей не нравилось, что дети играли во дворе рядом с деревом, которое она сама посадила. В дальнейшем же она опровергла эту информацию и сообщила, что она не убивала никого, кроме дворника. Последнего, как сообщил портал «Губерния», «баба Соня» обвинила в изнасиловании.

На первом судебном заседании женщине предъявили обвинение по двум статьям: «Убийство двух и более лиц малолетнего возраста», «Надругательство над телами умерших».

Напомним, в июле 2019 года полиция выяснила, что в теле 80-летней старушки скрывался жестокий серийный убийца.