ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матч

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ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матчРубрика: общество, спорт
30.08.2019 17:37
фото с официального сайта ХК «Сибирь»
Продажа входных билетов на первый домашний хоккейный матч новосибирской команды началась в 14:00 30 августа; на данный момент почти все билеты закончились.
Фанаты ХК «Сибирь» менее чем за час «обрушили» систему продажи билетов. Об этом сообщили на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с повышенным спросом на покупку билетов на первые матчи "Сибири" система не успевает обрабатывать ваши заказы. Мы временно приостановили продажу для обработки полученных заказов», – говорится в сообщении.
При этом все оплаченные билеты должны прийти болельщикам на указанный адрес электронной почты. В случае возникновения каких-либо вопросов необходимо обращаться в службу поддержки.
На момент написания новости на сайте клуба ХК «Сибирь» билетов на матч с хабаровским «Амуром» практически не осталось.
Напомним, 27 августа стало известно о секретном оружии ХК «Сибирь».
Анатолий Якимов
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