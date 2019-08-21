ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матч

фото с официального сайта ХК «Сибирь»

Продажа входных билетов на первый домашний хоккейный матч новосибирской команды началась в 14:00 30 августа; на данный момент почти все билеты закончились.

Фанаты ХК «Сибирь» менее чем за час «обрушили» систему продажи билетов. Об этом сообщили на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с повышенным спросом на покупку билетов на первые матчи "Сибири" система не успевает обрабатывать ваши заказы. Мы временно приостановили продажу для обработки полученных заказов», – говорится в сообщении.

При этом все оплаченные билеты должны прийти болельщикам на указанный адрес электронной почты. В случае возникновения каких-либо вопросов необходимо обращаться в службу поддержки.

На момент написания новости на сайте клуба ХК «Сибирь» билетов на матч с хабаровским «Амуром» практически не осталось.

Напомним, 27 августа стало известно о секретном оружии ХК «Сибирь».