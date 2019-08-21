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Изнасиловал и убил соседского мальчика житель Курской области

Рубрика: проиcшествия

30.08.2019 14:21

Скриншот из видео на канале Следственного комитета

Мальчик пытался позвонить родителям из места своего заточения, за что получил удар ножом; над педофилом уже начался суд.

В Курской области начался суд над педофилом, который изнасиловал и убил семилетнего мальчика. Об этом сообщает местное издание «Курская правда».

Обвинитель требует приговорить насильника к сроку от 20 лет до пожизненного заключения.

Событие произошло в октябре 2018 года. В Железногорске Курской области мальчик не вернулся домой из школы. Ребёнка искали в нескольких регионах. В поисках ребёнка участвовали как сотрудники полиции, так и добровольцы. Однако оказалось, что потерявшийся был у соседа по подъезду.

Сосед мальчика увидел его в лифте и заманил к себе в квартиру. На четвёртый день пребывания мальчика на территории педофила злоумышленник изнасиловал ребёнка. Когда после издевательств он увидел, что мальчик пытается позвонить по его телефону родителям, мужчина ударил его ножом, после чего ребёнок скончался. Тело мальчика насильник вывез к себе на дачу.

Когда его задержали, мужчина во всём сознался. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас к обвинению добавилось ещё несколько эпизодов, включая насильственные действия сексуального характера и использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов.

Напомним, в августе 2019 года молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск.

Дарья Мелехова

Теги: насилие убийство дети педофил смерть

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сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отпустили за 200 тысяч

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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