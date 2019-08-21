Изнасиловал и убил соседского мальчика житель Курской области

Скриншот из видео на канале Следственного комитета

Мальчик пытался позвонить родителям из места своего заточения, за что получил удар ножом; над педофилом уже начался суд.

В Курской области начался суд над педофилом, который изнасиловал и убил семилетнего мальчика. Об этом сообщает местное издание «Курская правда».

Обвинитель требует приговорить насильника к сроку от 20 лет до пожизненного заключения.

Событие произошло в октябре 2018 года. В Железногорске Курской области мальчик не вернулся домой из школы. Ребёнка искали в нескольких регионах. В поисках ребёнка участвовали как сотрудники полиции, так и добровольцы. Однако оказалось, что потерявшийся был у соседа по подъезду.

Сосед мальчика увидел его в лифте и заманил к себе в квартиру. На четвёртый день пребывания мальчика на территории педофила злоумышленник изнасиловал ребёнка. Когда после издевательств он увидел, что мальчик пытается позвонить по его телефону родителям, мужчина ударил его ножом, после чего ребёнок скончался. Тело мальчика насильник вывез к себе на дачу.

Когда его задержали, мужчина во всём сознался. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас к обвинению добавилось ещё несколько эпизодов, включая насильственные действия сексуального характера и использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов.

Напомним, в августе 2019 года молодой педофил из Магадана был пойман после переезда в Новосибирск.