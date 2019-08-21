Криминальный авторитет забил конкурента табуреткой

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Мужчины выпивали вместе; после жестокого избиения обвиняемый выкрал у потерпевшего имущество на сумму 10 тысяч рублей.

Житель Тальменского района Алтайского края убил своего знакомого многочисленными ударами табуретом по голове. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, мужчины выпивали большой компанией. Во время общения между хозяином дома и одним из гостей произошёл спор о лидерстве в уголовной среде. Не желая уступать оппоненту, хозяин дома взял табурет и несколько раз ударил соперника по голове, после чего похитил его имущество на сумму 10 тысяч рублей.

После ссоры потерпевший поехал к себе домой в Алейский район, но по дороге скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». На данный момент суд получил все необходимые доказательства и признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 5 августа 2019 года житель Черепанова случайно убил приятеля на Алтае.