Мать-проститутка с ножом напала на свою дочь

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У пострадавшей диагностировали проникающее ранение брюшной полости.

Женщина с ножом напала на свою 28-летнюю дочь, сообщило издание Om1 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Омской области.

Женщину доставили в больницу сегодня, 30 августа, из квартиры на улице Моторной в Ленинском округе. У пострадавшей диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Как выяснилось, её пырнула ножом собственная мать.

Также полицейские уточнили, что мать потерпевшей ранее судили за занятия проституцией.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте преступления найдено вещественное доказательство: нож, которым проткнули жертву.

Напомним, в августе 2019 года жена вонзила нож в мужа за избиение лопатой в Республике Алтай.