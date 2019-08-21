Мать с раздвоением личности сожгла своего месячного ребёнка в микроволновке

Лента новостейПредложить новость
Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта
«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным
Видео: Норди подражает Шайне и позирует на публику в Новосибирском зоопарке
Новосибирцы выше всего оценили бесплатное медицинское обслуживание в городе
Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Мать с раздвоением личности сожгла своего месячного ребёнка в микроволновкеРубрика: проиcшествия
30.08.2019 13:23
Фото с сайта Pixabay.com
Ребёнок получил термические травмы и ожоги 60 % тела; мать приговорили к пожизненному заключению.
Жительница Сакраменто штата Калифорния разогрела в микроволновке собственную месячную дочь. Об этом сообщило информационное агентство «Нашбрянск.ru».
Мать положила девочку в микроволновку на пять минут. В итоге ребёнок получил смертельные термические травмы, а также ожоги 60 % тела.
Медики сообщают, что самый серьёзный ожог – радиационный, который дошёл до тонкого кишечника и желудка девочки, в результате чего она умерла.
В ходе расследования мать девочки призналась, что у неё раздвоение личности. Также выяснилось, что у женщины есть ещё трое детей, которые находятся в других семьях.
Женщину приговорили к пожизненному заключению.
Напомним, 27 августа 2019 года тело новорождённого ребёнка в пакете нашёл дворник.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта
«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным
Видео: Норди подражает Шайне и позирует на публику в Новосибирском зоопарке
Новосибирцы выше всего оценили бесплатное медицинское обслуживание в городе
Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное