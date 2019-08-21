Мать с раздвоением личности сожгла своего месячного ребёнка в микроволновке

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Ребёнок получил термические травмы и ожоги 60 % тела; мать приговорили к пожизненному заключению.

Жительница Сакраменто штата Калифорния разогрела в микроволновке собственную месячную дочь. Об этом сообщило информационное агентство «Нашбрянск.ru».

Мать положила девочку в микроволновку на пять минут. В итоге ребёнок получил смертельные термические травмы, а также ожоги 60 % тела.

Медики сообщают, что самый серьёзный ожог – радиационный, который дошёл до тонкого кишечника и желудка девочки, в результате чего она умерла.

В ходе расследования мать девочки призналась, что у неё раздвоение личности. Также выяснилось, что у женщины есть ещё трое детей, которые находятся в других семьях.

Женщину приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, 27 августа 2019 года тело новорождённого ребёнка в пакете нашёл дворник.