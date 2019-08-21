МЧС сообщило об угрозе вечернего урагана в Новосибирске

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Гроза и усиление ветра могут испортить вечер пятница новосибирцам; МЧС опубликовало экстренное предупреждение по региону на ближайшие часы.

Внезапный дождь и сильный ветер взволновал новосибирцев. Сегодня, 30 августа пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало экстренное предупреждение на вечер и ночь пятницы.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайший час с сохранением в ночь 31 августа ожидаются дожди, грозы, град, и штормовой ветер 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Спасатели предупреждают об опасности обрыва ЛЭП, падением деревьев, листов кровли, рекламных конструкций и слабо укреплённых павильонов автобусных остановок. МЧС рекомендует при сильной грозе, ветре и граде оставаться в помещении.

"Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них", — советуют спасатели.

При необходимости нужно звонить по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

Напомним, 2 августа ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья.