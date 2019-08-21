Медведи и кабаны спасаются от лесных пожаров на Алтае

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Медведи и кабаны спасаются от лесных пожаров на АлтаеРубрика: общество
31.08.2019 07:59
Фото с сайта министерства природы и экологии Алтайского края
Огненная стихия, продолжающая действовать на территории Красноярского края, заставила животных мигрировать на Алтай; о встречах людей с дикими животными предупреждены жители Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов.
Дикие животные, напуганные лесными пожарами, уходят на сопредельные территории. Об этом сообщает министерство природы и экологии Алтайского края.
Местное население предупреждают о возможных встречах с медведями, волками, рысями и кабанами. В частности диких животных видели в Первомайском, Топчихинском и Троицком районах. По информации Бобровского лесничества в начале августа следы медведя заметили в 20 километрах от села Нижняя Петровка Первомайского района. А несколько дней назад участковый лесничий сообщил о купающемся медведе уже в четырёх километрах от населённого пункта.
Кроме того на территории Бобровского лесничества были замечены около шести голов диких кабанов.
В министерстве природы и экологии Алтайского края уточнили, что случаев нападения диких животных на человека не было зафиксировано. Однако, для избежания несчастных случаев экологи советуют в ближайшее время отказаться от прогулок по лесу.
Напомним. 24 августа в Томской области заметили сразу 12 медведей.
Анатолий Якимов
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