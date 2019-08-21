Минтранс заказал проект новой системы защиты аэропортов от птиц

Фото с официального сайта аэропорта Домодедово

Министерство транспорта России объявило тендер на разработку новой системы защиты аэропортов от птиц; победитель будет объявлен 19 сентября.

Минтранс надеется защитить аэродромы от птичьих стай при помощи новой системы. Её должны разработать в рамках объявленного тендера. Максимальная цена контракта – 5,6 миллиона рублей. В конкурсной документации, опубликованной на сайте zakupki.gov.ru сказано, что исполнитель работ должен провести исследование по теме «Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации».

При этом исполнитель должен в решении поставленной задачи опираться на мировой опыт по обеспечению орнитологической безопасности полётов воздушных судов. Кроме того, он должен подготовить предложения по стимулированию внедрения новых технологий, в том числе и среди владельцев аэродромов.

Как ранее писал Сиб.фм, 15 августа при взлёте самолёта «Уральские авиалинии» в аэропорту Жуковский стая птиц попала в двигатель. В результате повреждений возник пожар. Пилоты приняли решение об экстренной посадке. Воздушное судно приземлилось на «брюхо» на кукурузное поле в одном километре от взлётно-посадочной полосы. К счастью, все 241 человек, находившиеся на борту, остались живы.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту Сиб.фм ответили, что в составе аэродромной службы работает группа по орнитологическому обеспечению безопасности полётов, которая осуществляет свою деятельность в рамках и в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.

«В работе группа применяет пиротехнические, биоакустические и другие средства. Внешними экспертами проводятся эколого-орнитологические обследования», – сообщили в пресс-службе.

В аэропорту также отметили, что работниками группы осуществляется постоянный контроль лётного поля.

Напомним, 23 июля в Западно-Сибирской прокуратуре рассказали о скоплении птиц в районе аэропорта Толмачёво.