Новосибирск уступил Бердску в рейтинге самых чистых городов

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Аналитики «Домофонда» составили рейтинг самых чистых городов России; Новосибирск занял седьмое место среди городов-миллионников.

Эксперты «Домофонда» проанализировали, как жители российских городов воспринимают чистоту своих населённых пунктов. В опросе приняли участие более 90 тысяч человек из 200 городов России. Средняя оценка по стране составила 6 баллов из 10.

Самым чистым городом жители назвали белгородский Губкин. Самыми чистыми регионами – Тюменскую область и Краснодарский край.

В рейтинге городов-миллионников Новосибирск занял седьмую строчку, уступив не только Москве и Санкт-Петербургу, но и Красноярску, который занял пятое место. Самым грязным городом с населением свыше миллиона человек стал Омск.

В рейтинге 200 городов, где прошёл опрос экспертов «Домофонда», Новосибирск оказался на 80-й строчке. Почти в два раза чище оказался Бердск. Спутник Новосибирска занял 49-е место.

Самым грязным городом России жители назвали Архангельск.

Напомним, в середине июля Красноярск встал на первое место самых загрязнённых городов мира.