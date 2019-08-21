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Новосибирские дети принесли в школу патроны и довели мать до суда

Рубрика: общество

30.08.2019 19:41

Фото с сайта pixabay.com

Мать шестерых мальчишек оштрафована за найденные патроны от винтовки Мосина; женщина хотела показать их детям, которые мечтают защищать Родину.

Многодетная мать из Новосибирска волею случая оказалась обвиняемой в хранении оружия из-за детского хвастовства. Сегодня, 30 августа Железнодорожный районный суд прекратил уголовное дело и назначил штраф по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

События начались вечером 6 мая этого года, за несколько дней до празднования 9 мая и военного парада. Продавец продуктового магазина возвращалась с работы и нашла под ногами два патрона старого образца, калибром 7.62 мм – от винтовок конструкции Мосина, Токарева, Симонова. Согласно материалам дела, женщина подобрала патроны и понесла домой – показать детям. 

В последний рабочий день перед праздником, 7 мая сыновья – ученики четвёртого класса взяли патроны и отнесли их в школу, где показали одноклассникам и учителю. Как сообщили Сиб.фм в прокуратуре, учитель не поддержал восторг детей и обратился в полицию. Следователи МВД возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

«Женщина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и попросила назначить ей судебный штраф. Суд учёл наличие шестерых детей от трёх до 15 лет, положительные характеристики, признание вины и раскаяние – и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей. Как пояснила бывшая обвиняемая, она взяла патроны времён Великой Отечественной войны, чтобы показать мальчикам – они служить Родине и сделать карьеру военных», – сообщил Сиб.фм заместитель прокурора Железнодорожного района Владимир Мишин.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, с 29 августа пять лет колонии за «оплеуху» сыну грозит новосибирцу из телешоу.

Никита Манько

Теги: школы оружие суд дети 9мая

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сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Прокуратура нашла опасные для детей батуты в Новосибирске

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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