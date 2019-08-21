Новосибирские дети принесли в школу патроны и довели мать до суда

Фото с сайта pixabay.com

Мать шестерых мальчишек оштрафована за найденные патроны от винтовки Мосина; женщина хотела показать их детям, которые мечтают защищать Родину.

Многодетная мать из Новосибирска волею случая оказалась обвиняемой в хранении оружия из-за детского хвастовства. Сегодня, 30 августа Железнодорожный районный суд прекратил уголовное дело и назначил штраф по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

События начались вечером 6 мая этого года, за несколько дней до празднования 9 мая и военного парада. Продавец продуктового магазина возвращалась с работы и нашла под ногами два патрона старого образца, калибром 7.62 мм – от винтовок конструкции Мосина, Токарева, Симонова. Согласно материалам дела, женщина подобрала патроны и понесла домой – показать детям.

В последний рабочий день перед праздником, 7 мая сыновья – ученики четвёртого класса взяли патроны и отнесли их в школу, где показали одноклассникам и учителю. Как сообщили Сиб.фм в прокуратуре, учитель не поддержал восторг детей и обратился в полицию. Следователи МВД возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

«Женщина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и попросила назначить ей судебный штраф. Суд учёл наличие шестерых детей от трёх до 15 лет, положительные характеристики, признание вины и раскаяние – и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей. Как пояснила бывшая обвиняемая, она взяла патроны времён Великой Отечественной войны, чтобы показать мальчикам – они служить Родине и сделать карьеру военных», – сообщил Сиб.фм заместитель прокурора Железнодорожного района Владимир Мишин.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, с 29 августа пять лет колонии за «оплеуху» сыну грозит новосибирцу из телешоу.