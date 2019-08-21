Новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города

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В день старта нового сезона шоу «Танцы» на ТНТ, 24 августа, на площади Ленина в Новосибирске прошёл Всероссийский музыкальный фестиваль; участники массово двигались под музыку и делились эмоциями

Танцевальный марафон в Новосибирске продолжался восемь часов. С 12:00 до 20:00 новосибирцы боролись за звание самого танцевального города страны. Во время мероприятия на площадке работал секундомер, с помощью которого фиксировали время участников, танцующих на сцене. Если в какой-то момент становилось пусто – время останавливалось. В общей сложности горожане натанцевали 11 часов 56 минут. Среди 22 городов-участников Новосибирск оказался на 16-м месте турнирной таблицы.

Принять участие в фестивале мог любой желающий, на сцену выходили как любители, так и профессионалы. Танцевальные коллективы Fraules Dance Centre, «PROТАНЦЫ», Lizzy Dance, HipeVisioN, Crew NSK взорвали площадку и ещё раз доказали, что Новосибирск в танцах! Все участники мероприятия получили множество призов с символикой телеканала и зарядились драйвовым настроением.

Приглашённым гостем мероприятия была участница четвёртого сезона шоу «Танцы» Юлианна Кобцева. Наша землячка дала эффектный мастер-класс в стиле стрип и завела публику. Её изящные движения разучили не только девушки, но и парни, которые зажгли на сцене вместе с Юлианной.

Во время фестиваля было онлайн-подключение с московской студией ТНТ, во время которого участницы шоу «Песни» – Ксюша Минаева и Кристина Кошелева, и Илья Соболев приветствовали новосибирцев. Жители города рассказали им, что любят смотреть проекты телеканала и есть сибирские пельмени. А на вопрос «Чем примечателен город Новосибирск?» ответили: «Горячими сибирскими девочками».

Смотри новый сезон шоу «Танцы» каждую субботу в 21.00 на ТНТ. Программа предназначена для зрителей старше 16 лет.