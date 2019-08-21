1 балл
+15
66.49 73.38
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

вчера 23:27 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матч

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

вчера 17:27 Культура 0 Коммент.

Минтранс заказал проект новой системы защиты аэропортов от птиц

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область поддержит создание математического центра мирового уровня на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

Полиция возбудила дело по факту убийства кота Моти в новосибирском Академгородке

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой

вчера 16:42 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе

вчера 16:01 Общество 0 Коммент.

Прокуратура нашла опасные для детей батуты в Новосибирске

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отпустили за 200 тысяч

вчера 15:42 Общество 0 Коммент.

Голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Вопрос «Хочешь сосну?» больше не стоит: провокационные баннеры демонтировали в Новосибирске

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города

вчера 14:49 Афиша 0 Коммент.

Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка

вчера 14:28 Политика 0 Коммент.

Живы и здоровы: найдены пропавшие в тайге пенсионер с внуком

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск уступил Бердску в рейтинге самых чистых городов

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

Экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за взятку

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Сибирячку возмутила камера в примерочной магазина

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Рубрика: проиcшествия

30.08.2019 23:27

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Конец последней летней рабочей недели запомнится новосибирцам надолго; сильный ветер повалил деревья в разных частях города.

Жители Новосибирска в социальных сетях делятся сообщениями о разрушениях, причинённых штормом. Сильный ветер повалил деревья, некоторые упали на припаркованные автомобили.

По сообщению на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», на улице Обской ветки упали на легковой автомобиль, а на улице Макаренко дерево упало на внедорожник «УАЗ».

Напомним, 4 июля в Новосибирске прошла гроза и сильный ветер.

 

Анатолий Якимов

Теги: погода Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

вчера 23:27 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матч

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

вчера 17:27 Культура 0 Коммент.

Минтранс заказал проект новой системы защиты аэропортов от птиц

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область поддержит создание математического центра мирового уровня на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

Полиция возбудила дело по факту убийства кота Моти в новосибирском Академгородке

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой

вчера 16:42 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе

вчера 16:01 Общество 0 Коммент.

Прокуратура нашла опасные для детей батуты в Новосибирске

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отпустили за 200 тысяч

вчера 15:42 Общество 0 Коммент.

Голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Вопрос «Хочешь сосну?» больше не стоит: провокационные баннеры демонтировали в Новосибирске

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города

вчера 14:49 Афиша 0 Коммент.

Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка

вчера 14:28 Политика 0 Коммент.

Живы и здоровы: найдены пропавшие в тайге пенсионер с внуком

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск уступил Бердску в рейтинге самых чистых городов

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

Экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за взятку

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

Сибирячку возмутила камера в примерочной магазина

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

МЧС сообщило об угрозе вечернего урагана в Новосибирске вчера 18:51 ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матч вчера 17:37 Новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города вчера 14:49 В Новосибирске выставили на продажу одну из самых маленьких квартир в России вчера 12:01

Популярное

Image

«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не усту...

Image

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы...

Image

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Самолёт новосибирских разработчиков может заменить легендарный «к...

Image

Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

Image

Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

Image

Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для...

Image

Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском