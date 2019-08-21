Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

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Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом штормаРубрика: проиcшествия
30.08.2019 23:27
Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Конец последней летней рабочей недели запомнится новосибирцам надолго; сильный ветер повалил деревья в разных частях города.
Жители Новосибирска в социальных сетях делятся сообщениями о разрушениях, причинённых штормом. Сильный ветер повалил деревья, некоторые упали на припаркованные автомобили.
По сообщению на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», на улице Обской ветки упали на легковой автомобиль, а на улице Макаренко дерево упало на внедорожник «УАЗ».
Напомним, 4 июля в Новосибирске прошла гроза и сильный ветер.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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