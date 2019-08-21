Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Конец последней летней рабочей недели запомнится новосибирцам надолго; сильный ветер повалил деревья в разных частях города.

Жители Новосибирска в социальных сетях делятся сообщениями о разрушениях, причинённых штормом. Сильный ветер повалил деревья, некоторые упали на припаркованные автомобили.

По сообщению на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», на улице Обской ветки упали на легковой автомобиль, а на улице Макаренко дерево упало на внедорожник «УАЗ».

Напомним, 4 июля в Новосибирске прошла гроза и сильный ветер.